У Влада Бумаги образовался долг в размере 2 млн рублей перед налоговой
Популярный белорусский блогер Влад Бумага (Влад А4) задолжал Федеральной налоговой службе России (ФНС) более 2 млн рублей, сообщает Baza.
Если задолженность не будет погашена, то Владу грозят штрафы, пени и временное ограничение доступа к банковским счетам.
Белорусский блогер уже сталкивался с финансовыми трудностями: несколько компаний, связанных с ним, задолжали кредиторам значительные суммы. Особенно проблемным оказалось ООО «Бумажная бумага», занимающееся производством снеков и напитков. На начало прошлого года ее задолженность превышала 500 млн рублей.
Ранее известная российская певица Лолита Милявская задолжала налоговой службе 207,5 тыс. рублей по линии индивидуального предпринимательства.