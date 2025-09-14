У Влада Бумаги образовался долг в размере 2 млн рублей перед налоговой

Если задолженность не будет погашена, то Владу грозят штрафы, пени и временное ограничение доступа к банковским счетам.

Белорусский блогер уже сталкивался с финансовыми трудностями: несколько компаний, связанных с ним, задолжали кредиторам значительные суммы. Особенно проблемным оказалось ООО «Бумажная бумага», занимающееся производством снеков и напитков. На начало прошлого года ее задолженность превышала 500 млн рублей.

