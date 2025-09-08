Певица Лолита накопила долг перед налоговой свыше 200 тыс рублей
Задолженность певицы Лолиты Милявской перед ФНС превысила 200 тыс рублей
Фото - © РИА Новости, Пелагия Тихонова
Известная российская певица Лолита Милявская задолжала налоговой службе 207,5 тыс. рублей по линии индивидуального предпринимательства, сообщает Постньюс.
Задолженность исполнительницы связана с ее деятельностью в качестве индивидуального предпринимателя.
В отношении Милявской пока не возбуждено исполнительных производств. Однако при дальнейшем неисполнении обязательств ее счета могут быть заблокированы.
Подобные долги регулярно фиксируются и у других артистов. Так, комик Сергей Орлов задолжал налоговой 606,5 тыс. рублей, а Сергей Жуков из группы «Руки Вверх!» — более 1 млн рублей.