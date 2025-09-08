Певица Лолита накопила долг перед налоговой свыше 200 тыс рублей

сегодня в 17:25

Задолженность исполнительницы связана с ее деятельностью в качестве индивидуального предпринимателя.

В отношении Милявской пока не возбуждено исполнительных производств. Однако при дальнейшем неисполнении обязательств ее счета могут быть заблокированы.

Подобные долги регулярно фиксируются и у других артистов. Так, комик Сергей Орлов задолжал налоговой 606,5 тыс. рублей, а Сергей Жуков из группы «Руки Вверх!» — более 1 млн рублей.