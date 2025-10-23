У «теневого короля» Сочи конфисковали 130 объектов недвижимости на 3,9 млрд

У «теневого короля» Сочи в Краснодарском крае Рубена Татуляна суд конфисковал 130 объектов недвижимости, которые стоят 3,9 млрд рублей. Краснодарский краевой суд оставил без изменения решение Адлерского райсуда, которое было вынесено в апреле, сообщает « 112 ».

Коллегия по гражданским делам не одобрила апелляцию. Решение об изъятии имущества остается в силе.

Иск подавался против компаний «Новый век», «Эр Севен Груп», а также Рубена, Карины Татулян и Анне Тарасовой. По итогам его рассмотрения, в доход РФ были обращены 130 объектов недвижимости.

Их общая площадь составляет 47 тыс. квадратных метров. Цена — не менее 3,9 млрд рублей.

Решение, которое вынес Адлерский районный суд Сочи, вступило в силу.

В ноябре 2024 года сообщалось, что Татуляна подозревают в покушении на убийство журналиста Сергея Золовкина в Краснодарском крае в 2002 году. Бизнесмен с 2023 года находится в розыске в связи с обвинениями в многомиллиардных хищениях. Предпринимателю принадлежали туристические объекты в Сочи. Против него ввели санкции Соединенные Штаты из-за, предположительно, криминальной деятельности.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.