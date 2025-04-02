У семьи покойного Уткина не получается поделить многомиллионное наследство

У членов семьи покойного спортивного журналиста и телекомментатора Василия Уткина не получается без помощи разделить многомиллионное наследство — в картотеке судов обнаружили дело. Среди имущества — квартиры, дом и автомобили, сообщает « Mash на спорте ».

Уткину принадлежали три машины — Lada Kalina, Volkswagen Touareg и Nissan X-Trail. Также в Московской области у журналиста имелся трехэтажный дом. Он сам признавался, что приобрел его примерно за 1 млн долларов.

Помимо этого, Уткину принадлежала квартира в Хамовниках площадью 46 квадратных метров. Согласно законодательству, имущество должно остаться кровным родственникам, например, сестре или маме. Детей у журналиста не было, завещание он не писал.

В картотеке судов, как отмечается, появилось наследственное дело. Нотариус из конторы заявила, что инициаторы его открытия якобы родители Уткина. При этом мать Василия уверяет, что об этом ей ничего неизвестно.

Журналист скончался 19 марта 2024 года. У него оторвался тромб.

Ранее сообщалось, что за три дня перед смертью у Уткина была сильная одышка из-за веса 240 килограмм.