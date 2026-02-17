У самой красивой девушки мира случился загадочный приступ на глазах у зрителей

Обладательница титула «Мисс Вселенная — 2025» Фатима Бош почувствовала себя плохо на глазах у тысяч гостей традиционного фестиваля цветов и фруктов в Эквадоре, сообщает издание Need To Know .

Инцидент произошел 15 февраля в высокогорном городе Амбато, провинция Тунгурауа.

На опубликованных кадрах видно, как самая красивая девушка мира едет на оформленной в цветочном стиле платформе и приветствует зрителей. Внезапно ее ноги подкосились и она падает на колени, пытаясь схватиться за декоративную опору подиума. Одна из сопровождавших ее сотрудниц бросилась на помощь королеве красоты.

Предположительно, у «Мисс Вселенная — 2025» мог случиться приступ горной болезни. Город расположен на высоте 2577 метров над уровнем моря. К настоящему моменту представители Бош не комментировали инцидент. При этом 16 февраля Фатима проходила медобследование, отказавшись от участия в фестивале.

Ранее стало известно, что в конкурсе «Мисс Европа-2026» в Ливане победила россиянка Ксения Гнедина. По словам Ксении, она разрешает себе есть сладкое, но только в первой половине дня.

