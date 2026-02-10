Ест сладкое: как живет «Мисс Европа-2026» Гнедина

В конкурсе «Мисс Европа-2026» в Ливане победила россиянка Ксения Гнедина. В разговоре с RuNews24.ru она призналась, что разрешает себе есть сладкое.

Гнедина с четырех лет занималась большим теннисом на протяжении 10 лет. Принимала участие в соревнованиях как в родном городе, так и в других регионах России. Была первой ракеткой в своем населенном пункте.

Большой теннис со временем стал хобби, а танцы позволяют Гнединой улучшать настроение и поддерживать себя в тонусе. Еще девушка занимается в спортзале и часто путешествует. Помимо этого, «Мисс Европа» много учится.

Гнедина добавила, что следит за фигурой. Она употребляет в основном правильную пищу — зелень, овощи. Однако разрешает себе есть сладкое, но только в первой половине дня. Помимо этого, девушка употребляет много воды.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.