У россиян Альфа-Банк работает с перебоями

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Downdetector: Альфа-Банк работает со сбоями в семи регионах России

Пользователи из семи регионов России пожаловались на сбои в работе сервисов Альфа-Банка. Наибольшее количество жалоб поступило из Свердловской области, сообщается на сайте Downdetector .

Также проблемы наблюдаются у жителей Томской, Ленинградской, Московской и Новосибирской областей. Сбои не обошли и петербуржцев, москвичей.

Наибольшее количество жалоб подано на то, что не работает сайт Альфа-Банка. Также россияне сообщали, что наблюдаются сбои в функционировании сервиса и мобильного приложения.

Ранее пользователи соцсети Telegram пожаловались на сбой в работе мессенджера. Люди не могли зайти в приложение.