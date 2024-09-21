У россиян Альфа-Банк работает с перебоями
Downdetector: Альфа-Банк работает со сбоями в семи регионах России
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Пользователи из семи регионов России пожаловались на сбои в работе сервисов Альфа-Банка. Наибольшее количество жалоб поступило из Свердловской области, сообщается на сайте Downdetector.
Также проблемы наблюдаются у жителей Томской, Ленинградской, Московской и Новосибирской областей. Сбои не обошли и петербуржцев, москвичей.
Наибольшее количество жалоб подано на то, что не работает сайт Альфа-Банка. Также россияне сообщали, что наблюдаются сбои в функционировании сервиса и мобильного приложения.
Ранее пользователи соцсети Telegram пожаловались на сбой в работе мессенджера. Люди не могли зайти в приложение.