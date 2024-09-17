Пользователи Telegram пожаловались на сбой в работе мессенджера
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На территории России во вторник вечером, 17 сентября, произошел сбой в работе мессенджера Telegram, следует из данных на сайте Downdetector.
Самая частая жалоба у юзеров — не грузятся медиафайлы, кто-то не может зайти в мобильное приложение — его выкидывает на страницу авторизации. Кроме того, возникли сложности с использованием десктопной версии Telegram.
Большинство пользователей, которые столкнулись с проблемами, проживают в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленобласти, а также в Кировской, Нижегородской и Тверской областях.
В предыдущий раз масштабный сбой у мессенджера в РФ фиксировался неделю назад. Тогда у пользователей возникли аналогичные проблемы.