У России появились новейшие средства поражения

сегодня в 17:09

Медведев: ВС РФ испытали новые реактивные снаряды с защитой от помех

Первый заместитель председателя Военно-промышленной Комиссии РФ и зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в рамках рабочей поездки побывал на полигоне Капустин яр в Астраханской области. Там ему продемонстрировали перспективные средства поражения, сообщает РИА Новости .

Медведев ознакомился с артиллерией, беспилотниками, барражирующими боеприпасами, а также перспективными средствами поражения.

Также зампредседателя Совбеза РФ добавил, что на полигоне были проведены испытания новых реактивных снарядов повышенной помехозащищенности.

Ранее украинский военный блогер Флеш писал, что Россия на протяжении нескольких недель наносила удары по военным объектам в Одесской области Украины с использованием ударного беспилотника «Бандероль».