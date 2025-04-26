Россия атакует объекты на Украине новыми ударными беспилотниками «Бандероль»

На протяжении нескольких недель Россия наносит удары по военным объектам в Одесской области Украины якобы с помощью нового ударного беспилотника «Бандероль». О нем мало данных, сообщает в своем Telegram-канале эксперт ВСУ по связи Сергей Бескрестнов (позывной Флеш).

На сайте ГУР МО Украины написано, что «Бандероль» не беспилотник, а скорее барражирующий боеприпас. Он работает так же, как КАБ, но имеет реактивный двигатель, считает Флеш.

Какой заряд может переносить «Бандероль» и на какую дальность она летает, данных нет. Однако разработку в зоне СВО ВС РФ начали применять активно, отметил украинский военный.

При этом Флеш писал, что скорость полета «Бандеролей» — 400-500 километров в час.

Минобороны РФ не подтверждало применение таких БПЛА российской армией в зоне СВО.