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За неделю в Подмосковье устранили более 300 засоров канализации

Коммунальные службы региона устранили 333 засора за предыдущую неделю. Основная причина засоров — сброс нерастворимых веществ в систему водоотведения, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Работы велись в пяти округах с применением спецтехники — каналопромывочных машин.

Что запрещено сбрасывать в канализационную систему:

влажные салфетки, которые сплетаясь образуют плотные метровые пробки и медленно разлагаются;

пищевые отходы, содержащие жир, которые снижает проходимость труб.

наполнители для лотка животных, большая часть которых не предназначена для сброса в канализацию, а при попадании в систему цементируется как бетон, полностью перекрывая проходимость труб;

гигиенические средства, текстиль и строительные отходы, создающие препятствия для сточных вод.

Как помочь сетям водоотведения

Достаточно утилизировать перечисленное в баки для сухих, смешанных или строительных отходов на контейнерных площадках вблизи вашего МКД.

Неправильная утилизация отходов приводит к засорам, повреждению насосного оборудования и нарушению работы всей системы водоотведения.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.