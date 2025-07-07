За неделю в Подмосковье устранили более 300 засоров канализации
Фото - © Источник: пресс-служба Министерства ЖКХ Московской области
Коммунальные службы региона устранили 333 засора за предыдущую неделю. Основная причина засоров — сброс нерастворимых веществ в систему водоотведения, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.
Работы велись в пяти округах с применением спецтехники — каналопромывочных машин.
Что запрещено сбрасывать в канализационную систему:
- влажные салфетки, которые сплетаясь образуют плотные метровые пробки и медленно разлагаются;
- пищевые отходы, содержащие жир, которые снижает проходимость труб.
- наполнители для лотка животных, большая часть которых не предназначена для сброса в канализацию, а при попадании в систему цементируется как бетон, полностью перекрывая проходимость труб;
- гигиенические средства, текстиль и строительные отходы, создающие препятствия для сточных вод.
Как помочь сетям водоотведения
Достаточно утилизировать перечисленное в баки для сухих, смешанных или строительных отходов на контейнерных площадках вблизи вашего МКД.
Неправильная утилизация отходов приводит к засорам, повреждению насосного оборудования и нарушению работы всей системы водоотведения.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.
«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.