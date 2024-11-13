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У разработчика чат-бота ChatGPT возникли проблемы при создании новой модели ИИ

OpenAI, разработавшая чат-бота ChatGPT, столкнулась с трудностями при разработке новой модели ИИ, сообщает РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.

Речь идет о модели под названием Orion. Она задумывалась как преемник GPT-4 — флагманской модели компании. Модель должны были представить до декабря.

Однако разработчики столкнулись с проблемой, не достигнув желаемых показателей. По данным аналитиков, теперь Orion представят только в 2025 году.

Отмечается, что OpenAI также столкнулась с дефицитом новых, неиспользованных источников высококачественных обучающих данных.

9 ноября у чат-бота ChatGPT наблюдались сбои в работе. Основными причинами жалоб стали работа самого сервиса.