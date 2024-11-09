У ChatGPT наблюдаются сбои в работе
В работе популярного чат-бота ChatGPT наблюдаются массовые сбои, следует из данных портала Downdetector.
О возникших неполадках сообщили более 18 тыс. человек.
Основными причинами жалоб стали работа самого сервиса (88%), проблемы с доступом к веб-версии (10%), а также отсутствие возможности зайти под своим аккаунтом (2%).
Ранее сообщалось, что компания OpenAI, которая разработала чат-бота ChatGPT, создает новую версию искусственного интеллекта (ИИ) под кодовым названием Strawberry.