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У ChatGPT наблюдаются сбои в работе

В работе популярного чат-бота ChatGPT наблюдаются массовые сбои, следует из данных портала Downdetector .

О возникших неполадках сообщили более 18 тыс. человек.

Основными причинами жалоб стали работа самого сервиса (88%), проблемы с доступом к веб-версии (10%), а также отсутствие возможности зайти под своим аккаунтом (2%).

Ранее сообщалось, что компания OpenAI, которая разработала чат-бота ChatGPT, создает новую версию искусственного интеллекта (ИИ) под кодовым названием Strawberry.