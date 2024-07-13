Создатель ChatGPT работает над новым секретным проектом в сфере ИИ
Компания OpenAI, которая разработала чат-бота ChatGPT, создает новую версию искусственного интеллекта (ИИ) под кодовым названием Strawberry, сообщает радио Sputnik.
По данным Reuters, у этого проекта высокий статус секретности, в том числе и внутри компании. Новая модель ИИ должна не только генерировать ответы на получаемые вопросы, но и заранее предугадывать вероятный сценарий беседы и глубоко анализировать полученные сведения.
Разработчики планируют сделать Strawberry так, чтобы ИИ мог думать, как человек.
«Непрерывные исследования новых возможностей искусственного интеллекта — обычная практика в отрасли, и мы разделяем уверенность в том, что со временем эти системы будут совершенствовать свои рассуждения», — поделился представитель OpenAI.
По мнению разработчиков, данная инновация сильно улучшит возможности ИИ, а также поможет приблизить его к человеческому или сверхчеловеческому уровню.