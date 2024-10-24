У погибшего солдата СВО нашли трогательное письмо 14-летней школьницы из Сызрани

В кармане формы погибшего в зоне СВО российского бойца нашли трогательное письмо от 14-летней школьницы из Сызрани, сообщает телеканал КТВ-ЛУЧ .

Отмечается, что 52-летний Владислав Савельев из Нижнекамского района республики Татарстан ушел добровольцем на СВО в ноябре 2022. В составе штурмового отряда все время был на передовой. 3 ноября 2023 года Владислав погиб на Авдеевском направлении в районе Коксохимического завода.

В кармане его формы сослуживцы нашли письмо от школьницы Арины.

«Здравствуй, солдат … Я хочу поблагодарить тебя за то, что защищаешь нашу Родину, не жалея своей жизни. Я верю, что в скором времени ты вернешься домой к своим близким, которые гордятся тобой», — говорится в письме.

Родные Владислава ищут девочку, чтобы поблагодарить ее за это письмо.

Ранее российский морпех оставил предсмертное послание, адресованное ВСУ, на странице своего военного билета. Стихотворение написано на странице «Особые отметки», где сообщаются сведения о выданном военнослужащему оружии и снаряжении.