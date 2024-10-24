Российский солдат оставил посмертное стихотворение в военном билете

«Читай, укроп: в бою сгореть я рад! Смотри своим хайлом, пока что целым, какой за мной записан автомат, какие были у меня прицелы…», — сообщается в послании.

Стихотворение написано на странице «Особые отметки», где сообщаются сведения о выданном военнослужащему оружии и снаряжении.

Ранее сообщалось, что солдаты ВС РФ устраивают ожесточенные боестолкновения с противником под Северском в ДНР. Но непогода мешает им быстро продвигаться.