У пирсов на пляжах Анапы на дне обнаружили мазут

Фрагменты мазута залегли на дно у основания пирсов в акватории вдоль пляжей Анапы. Плотная масса находится на глубине порядка 2,5-3 м, сообщает «Оперативный штаб — Краснодарский край» .

Фрагменты мазута обнаружили во время мониторинга с воздуха. Всего нашли 4 участка, где мазут залег у основания пирсов. В четверг их проверили с помощью подводной техники, затем наличие нефтепродуктов подтвердили и водолазы.

Куски мазута прибило к пирсам, нефтепродукты зацепились за столбы и балки конструкции и залегли на дно. Водолазы определили точные объемы пятен и проработали технологию их сбора. Дно будут очищать.

Процесс уборки упрощает то, что мазут плотный. При этом сейчас он, как пластилин, густой из-за низкой температуры воды.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что ждет активной работы комиссии по ликвидации разлива мазута в Черном море. Он также выразил благодарность волонтерам.