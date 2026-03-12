«У нас порнография?»: москвичка нашла откровенное фото соседки и скинула в чат дома
Жительница Москвы пожаловалась в полицию на соседку, которая нашла ее откровенный снимок и прислала в домовой чат, где состояли 50 человек, сообщает «Осторожно, Москва».
Марина рассказала, что выставляла личный снимок в Telegram-сторис. Каким-то образом его увидела соседка. Женщина переслала данный снимок в домовой чат в WhatsApp* 8 марта. Она публично обвинила Марину в публикации чрезмерно откровенного контента.
«Это нормально? У нас порнография или проституция? К чему это?» — такую подпись оставила соседка, отправив в домовой чат фотографию Марины.
Москвича не понимает мотивов соседки. Марина отметила, что даже не писала ничего в группу жителей дома накануне. Она увидела свое фото в домовом чате только спустя два дня после того, как его туда скинула соседка.
«Было неприятно, что человек прислал мое личное фото с такой подписью в группу на 50 человек», — отметила москвичка.
Марина написала заявление в полицию. Она также рассказала, что оскорбившая ее соседка иногда грубила в чате другим жильцам, игнорировала просьбы соблюдать режим тишины.
*Соцсеть принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.
