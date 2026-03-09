Житель Москвы развел костер прямо на балконе многоэтажки

сегодня в 14:36

Москвич развел костер прямо на балконе многоквартирного жилого дома на юго-востоке города, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» .

Инцидент произошел в ЖК на Цимлянской улице в столичном районе Люблино.

На опубликованных кадрах видно, как на открытом балконе 4-го этажа горит небольшой огонь. При этом жильцы квартиры спокойно занимаются бытовыми делами.

Жители квартиры утверждают, что сами развели костер на балконе, который вызвал беспокойство у соседей.

