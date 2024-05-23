«У мусульман в РФ никогда не было такой традиции»: Малофеев поддержал идею запрета никабов

Учредитель телеканала «Царьград» Константин Малофеев высказался за предложение запретить в России ношение никабов в общественных местах. Он утверждает, что ношение женщинами соответствующей одежды считают обязательным только радикальные исламисты, сообщает «Царьград» .

По словам общественного деятеля, сейчас никаб запрещен во многих странах Европы и даже в государствах, где преимущественно живут мусульмане — Тунисе, Марокко, Индонезии, Египте, Индии и Узбекистане. Малофеев также добавил, что «одежда, не соответствующая национальной культуре» — никаб — запрещена и в Таджикистане. Над введением аналогичного запрета сейчас размышляют в Киргизии и Казахстане.

«Говорят, что запрет никаба может обидеть мусульман в России. Но у мусульман в России никогда не было такой традиции», — заявил Малофеев.

В Чечне никаб также «никто и никогда» не носил, продолжил Малофеев. Соответствующую одежду не надевают и жительницы Башкирии, Татарстана и других российских регионов, где преимущественно живут мусульмане.

Никаб — это головной убор для женщин, который закрывает лицо и оставляет только узкую прорезь для глаз.

Ранее депутат Госдумы Михаил Матвеев также выразил мнение, что в России необходимо запретить ношение никабов. Такую идею он объяснил возросшей опасностью террористической угрозы.