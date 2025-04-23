У Григория проблемы: юная невеста Лепса рассказала о сексе с артистом

Юная невеста Григория Лепса Аврора Киба в своих социальных сетях активно общается с подписчиками. Общественность удивлена значительной разницей в возрасте — 43 года — между певцом и его избранницей. Одна из пользовательниц Сети напрямую поинтересовалась у девушки насчет интимной близости с артистом, заменив слово «секс» на «кекс»: «Вам противно иметь кекс с дедом?». Аврора не уклонилась от провокационного вопроса и ответила на него с иронией, сообщает kp.ru .

«Вы знаете, насколько я знаю — у Григория действительно проблемы с тестом, ну вот как-то не пошло дело. Наверное, все-таки его кексы пробовать не стоит, согласна… Но он прекрасно готовит мясо! И в принципе, так как у меня с тестом как раз все хорошо, меня абсолютно это не беспокоит!» — написала она.

Лепс и его молодая возлюбленная планируют сыграть свадьбу. Торжество, посвященное союзу 62-летнего певца и 19-летней студентки, запланировано на летние месяцы. Радостная невеста планирует продемонстрировать несколько свадебных нарядов в день бракосочетания, а жених сообщил, что, помимо официальной регистрации в ЗАГСе, они также намерены обвенчаться в церкви.

Аврора неоднократно подчеркивала, что разница в возрасте с ее будущим мужем ее абсолютно не беспокоит. Григорий, напротив, отдает себе отчет в том, что его избранница значительно моложе его. Несмотря на это, его главной целью остается ее счастье. Артист надеется, что сможет обеспечить своей будущей жене как минимум 10 лет счастливой совместной жизни.

«А что потом? Найдет себе другого, побогаче. Никто не бежит за моими деньгами, тем более что там довольно состоятельная семья», — отметил Лепс в одном из своих интервью.

В общении со своими фолловерами Аврора с иронией ответила на обвинения в корыстных мотивах. Девушку часто критикуют за то, что она якобы использует имя жениха для собственной раскрутки. Однако есть и те, кто полагает, что это Лепс платит Авроре за создание шумихи вокруг своей персоны, поскольку после обнародования их отношений пресса постоянно пишет о нем.