У певца Григория Лепса появилась 18-летняя нимфа из богатой семьи

Российский эстрадный певец Григорий Лепс появился на премии МУЗ-ТВ в компании молодой и таинственной брюнетки. Музыкант удивил фанатов, назвав незнакомку своей невестой, сообщает «СтарХит» .

«Она еще не решила, но скорее всего — да!», — ответил 61-летний исполнитель на вопрос, приходится ли спутница ему невестой.

Выяснилось, что таинственной девушкой оказалась 18-летняя Аврора Киба. В феврале текущего года Авроре исполнилось 18 лет — праздник девушка отметила в Дубае. В соцсетях спутницы Лепса опубликованы снимки из разных стран мира и с букетами цветов.

В начале лета в соцсетях Аврора опубликовала фотографию кольца в коробке с подписью «Коротко, но ясно». Затем девушка продемонстрировала подписчикам, что уже надела кольцо на безымянный палец правой руки.

Исполнитель хита «Самый лучший день» также периодически мелькает в личном блоге Авроры. В начале июня девушка посетила выступление Лепса в Петербурге, подписав публикацию: «Моя любимая семья». Еще музыкант был замечен на видео с семейного застолья, которое Аврора выложила в апреле.

Ранее Филиппа Киркорова сняли в пылких объятиях со своей звездной бывшей Анастасии Стоцкой. На вечере после мюзикла с участием Стоцкой поп-король обнимал свою подругу и осыпал комплиментами.