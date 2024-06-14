Киркорова сняли в пылких объятиях со своей звездной бывшей

Филипп Киркоров обнял Анастасию Стоцкую и не скупился на комплименты

Певец Филипп Киркоров появился на мюзикле, в котором играла его давняя знакомая Анастасия Стоцкая, — поп-королю ранее неоднократно приписывали роман с ней. На вечере Филипп Бедросович обнимал свою подругу и осыпал комплиментами, сообщает MK.Ru .

После выступления Киркоров заявил, что полностью доволен работой Стоцкой. В этот момент зрители напомнили артисту, что в свое время именно он заметил молодой талант и вывел Анастасию на сцену.

«Она благодаря своему таланту стала популярна. Маме и папе спасибо за нее. А я — просто проводник ее успеха, который состоялся почти четверть века назад», — утверждал Киркоров.

Певец также назвал Стоцкую своей лучшей ученицей, добавив, что «Настя — замечательная».