Киркорова сняли в пылких объятиях со своей звездной бывшей
Филипп Киркоров обнял Анастасию Стоцкую и не скупился на комплименты
Певец Филипп Киркоров появился на мюзикле, в котором играла его давняя знакомая Анастасия Стоцкая, — поп-королю ранее неоднократно приписывали роман с ней. На вечере Филипп Бедросович обнимал свою подругу и осыпал комплиментами, сообщает MK.Ru.
После выступления Киркоров заявил, что полностью доволен работой Стоцкой. В этот момент зрители напомнили артисту, что в свое время именно он заметил молодой талант и вывел Анастасию на сцену.
«Она благодаря своему таланту стала популярна. Маме и папе спасибо за нее. А я — просто проводник ее успеха, который состоялся почти четверть века назад», — утверждал Киркоров.
Певец также назвал Стоцкую своей лучшей ученицей, добавив, что «Настя — замечательная».