У экс-главного кадровика МО РФ генерала Кузнецова обнаружили серебряные погоны

У бывшего начальника Главного управления кадров (ГУК) Министерства обороны России генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова при обысках нашли серебряные погоны 925-й пробы стоимостью более 180 тыс. рублей, пишет ТАСС .

Также генерал оказался владельцем коллекции из более чем 80 серебряных монет, в числе которых наборы из Танзании и Казахстана.

Кузнецов был задержан и арестован в мае прошлого года по обвинению в получении взятки на сумму более 80 млн рублей.

Ранее экс-командующий 58-й гвардейской армией генерал-майор Иван Попов подавал апелляцию на решение об ужесточении меры пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей, но ее отклонили.