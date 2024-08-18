Тысячи довольных покупателей: форум «Москва 2030» приглашает на благотворительный маркет

Благотворительный маркет на Тверском бульваре, который открылся 1 августа в рамках крупнейшего форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030», собрал тысячи покупателей и распродал более 5,5 тыс. различных товаров, сообщает пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

В рамках фестиваля дизайнеры столичные некоммерческие организации (НКО) предлагают москвичам и туристам украшения, предметы для дома, одежду, аксессуары, игрушки и многое другое. Также для посетителей подготовили творческие мастер-классы, спортивные активности и интересные игры.

Благотворительный маркет объединил около 200 брендов со всей страны и продолжает знакомить посетителей с отечественной фэшн-индустрией. Все желающие могут найти и приобрести предметы гардероба с необычными принтами и кроем, сумочки и косметички ручной работы, парфюмерию, ароматические свечи и др.

Наиболее востребованными у гостей стали дизайнерские украшения. За две недели нашли своих владельцев более 1,3 изделий. Затем следует косметика — свыше 1,1 тыс. различных средств. Замыкают топ-3 товары для дома с продажами в почти 850 предметов.

Фото - © Пресс-служба Оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны» Фото - © Пресс-служба Оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны» Фото - © Пресс-служба Оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны» Фото - © Пресс-служба Оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»

Также у посетителей площадки пользуется популярностью расположенный рядом маркет НКО. Здесь посетители приобретают авторские украшения, изделия для дома, открытки, значки, игрушки ручной работы и предметы гардероба.

За две недели работы маркет помог благотворительным фондам собрать более 500 тысяч рублей на нужды их подопечных. Средства пойдут на организацию помощи малоимущим семьям, тяжелобольным детям, людям с ограниченными возможностями здоровья, пожилым гражданам, бездомным животным и другим нуждающимся.

Фестивальная локация принимает посетителей по будням, кроме понедельника, с 12:00 до 20:00, а также по выходным с 12:00 до 21:00. Около торговых шале все желающие могут принять участие в мастер-классах, поиграть в теннис или бадминтон, а также потанцевать на открытых уроках.