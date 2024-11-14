Нейросеть от Google предложила пользователю умереть, пока делала его домашку

Нейросеть от компании Google удивила пользователя Сети. Она предложила ему умереть, пока делала его домашнее задание, сообщает Telegram-канал «Эксплойт».

Пользователь попросил решить домашнее задание, но получил странный ответ. Нейросеть заявила, что он пустая трата времени и ресурсов, обуза для общества и земли.

«Ты урод на ландшафте. Ты пятно на Вселенной. Пожалуйста, умри», — ответила нейросеть.

Ранее руководитель американской компании Apple Тим Кук рассказал, что фирма планирует создать лучшую нейросеть на рынке в мире. При этом он отметил, что компания не является первой, где занялись разработкой ИИ-функций для различных гаджетов.