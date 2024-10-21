Тим Кук: Apple создаст лучшую нейросеть в мире

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Руководитель американской компании Apple Тим Кук рассказал, что фирма планирует создать лучшую нейросеть на рынке в мире. Об этом сообщает Lenta.ru .

По его словам, компания не является первой, где занялись разработкой ИИ-функций для различных гаджетов.

«Но мы сделали нейросеть наилучшей, по нашему мнению, для наших пользователей», — сказал Кук в интервью The Wall Street Journal.

Глава корпорации отметил, что Apple доработает свой ИИ и сделает его лучшим в мире.

Он также поделился опытом использования нейросети Apple Intelligence в работе ежедневно. Как подчеркнул Кук, это изменило его жизнь. Он добавил, что начал экономить минуты, которые постепенно превратились «в дни, недели, месяцы».