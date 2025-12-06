Туристы устроили экстремальный фрирайд в автопробке и по сугробам в Шерегеше

Туристы устроили фрирайд в автомобильной пробке и по огромным сугробам размером с человеческий рост на горнолыжном комплексе Шерегеш в Таштагольском муниципальном округе Кемеровской области — Кузбасса. Это происходит на фоне коллапса из-за сильнейшего снегопада, сообщает Baza .

При этом из-за непогоды кататься не совсем безопасно. Один из фрирайдеров допустил ошибку и упал, закопавшись глубоко под снег. Приятелям пришлось откапывать мужчину.

На одной записи лыжник едет по проезжей части, лавируя между движущимися машинами. Он отталкивается специальными палочками.

На другой записи видно, что фрирайдер «воткнулся» головой в снег и закопался под него. Его раскапывали приятели.

Вечером 5 декабря стало известно, что в поселке Шерегеш случился снежный апокалипсис. Из-за него «встало» дорожное движение. Сугробы были настолько высокими, что любителям активного отдыха было сложно выехать с популярного горнолыжного курорта. Автобусы застряли. На дорогах появились пробки.

