Туристам в роуминге теперь доступен бесплатный интернет

МТС объявляет о запуске бесплатного роуминга для своих абонентов в наиболее популярных у российских туристов странах, сообщает пресс-служба оператора.

Пользователи могут подключить бесплатный пакет из 700 МБ интернета каждые 30 дней, безлимитные исходящие звонки в РФ на номера МТС, доступ к навигационным картам, переводчикам и банковским приложениям.

В сообщении уточняется, что пользователи могут выбрать расширенные платные роуминг-режимы, исходя из своих потребностей и длительности нахождения за границей.

«У каждого абонента есть собственные пользовательские привычки, которые нельзя оставить без внимания. Именно поэтому наша задача предложить такие условия роуминга, при которых абонент сможет не только оставаться в сети за пределами гостиницы и знать, во сколько ему обойдется связь в поездке, но и получить персонализированное предложение под собственные интересы», — прокомментировал вице-президент по розничному бизнесу МТС Юрий Нефедов.

Роуминг-режимы действуют в 31 направлении: Абхазия, Казахстан, Китай, Кипр, Куба, Турция, Грузия, Болгария, Таиланд, Египет, Армения, Израиль, Латвия, Литва, Финляндия, Германия, Гонконг, ОАЭ, Испания, Италия, Греция, Хорватия, Польша, Франция, Багамские острова, Андорра, Швейцария, Австрия, Швеция, Эстония и Австралия.

Подключить опцию бесплатного роуминга можно в приложении «Мой МТС».