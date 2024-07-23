«Тупость, я думаю»: Овечкин о покушении на Трампа

Овечкин после покушения на Трампа заявил, что не понимает действий убийц

Российский хоккеист и капитан команды «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин после покушения на экс-президента США Дональда Трампа заявил, что не понимает, как один человек может убивать другого. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу «Дневник Хача», сообщает «Царьград» .

Лидер «столичных» признался, что рад за Трампа, которому волей случая удалось выжить во время покушения.

«Тупость, я думаю. Не понимаю, как вообще можно человека убить, даже если ты его ненавидишь», — высказался хоккеист.

Овечкин также обратил внимание, что он не разбирается в тонкостях американской политики. По словам российского хоккеиста, он обладает только гражданством РФ, а в США не имеет права голоса на выборах.

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» также отметил, что он не знает, за кого бы из кандидатов в президенты Соединенных Штатов проголосовал, если бы ему представилась такая возможность. По его словам, в этом вопросе «американцем надо быть».