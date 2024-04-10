Тульские артиллеристы накрыли «Градами» украинскую пехоту в зоне СВО
Российская артиллерия уничтожила пехоту ВСУ на соледаро-северском направлении
Фото - © Реактивная система залпового огня "Град"/РИА Новости
Российские артиллеристы-десантники успешно уничтожили живую силу противника на соледаро-северском направлении спецоперации, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В результате воздушной разведки были обнаружены участки местности с большим скоплением украинской пехоты, координаты были переданы на командный пункт.
После получения боевой задачи расчеты РСЗО «Град» из Тульского гвардейского соединения ВДВ выдвинулись на огневую позицию и осуществили удар осколочно-фугасными неуправляемыми реактивными ракетами по позициям противника.
Ранее штурмовики Су-25 ВКС России поразили украинский опорный пункт в зоне СВО.