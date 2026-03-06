Туберкулез обнаружили в незаконном хостеле около дома правительства в Москве

Туберкулез обнаружили в незаконном хостеле около дома правительства в центре столицы. Соседи неоднократно жаловались на его бесконтрольную работу, сообщает телеканал «Москва 24» .

Накануне жителям дома на Рочдельской улице сообщили о необходимости пройти обследование в связи с риском заражения. По словам жильцов, за 2025 год они написали свыше 10 жалоб в Роспотребнадзор на незаконный хостел. Из-за засыпающих в подъезде пьяных постояльцев в хостел неоднократно приезжала полиция, но изменений не последовало.

«И вот результат. Дождались. Бесконтрольная работа хостела теперь не позволит, скорее всего, установить всех потенциально контактных с больным, так как жителей хостела не регистрируют. И риск по количеству возможно зараженных непредсказуемый», — жалуются жильцы.

Соседи добавили, что новые постояльцы будут не в курсе эпидобстановки, так как владельцы хостела сорвали уведомление о туберкулезе.

Ранее стало известно, что 10 мигрантов с туберкулезом выслали из России после рейда в подмосковном Солнечногорске. Выходцы из Средней и Центральной Азии не просто болели, но и отказывались лечиться.

