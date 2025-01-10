Цветы зацвели в Шатуре из-за аномально теплой зимы

Зима стала одной из самых теплых за последние годы. Плюсовая температура и отсутствие снега радуют лишь коммунальщиков. Жители Шатуры не могут похвастаться фотографиями с катков и горок, зато охотно делятся видео с цветущими растениями, которые вылезли из-под снега. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Так, блогер Ирина Новикова, которая постоянно делится в своих соцсетях историями о ландшафтном дизайне и наведении уюта в загородном доме, рассказала, что на своем участке обнаружила распустившийся шиловидный флокс.

Обычно данное растение обильно цветет в период с мая по июнь. Но в этом сезоне все спуталось из-за погодных аномалий.

«Вот вам и сказка про 12 месяцев. Середина января в Подмосковье, а у нас цветы распустились на клумбе», — подписала свою видео историю шатурянка Ирина Новикова.

По прогнозам синоптиков, сильных морозов не предвидится и в Крещение. В ближайшие дни возможны осадки в виде дождя и легкое похолодание в ночные часы.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.