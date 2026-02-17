Циклон «Вивиан» принес в Подмосковье 50% от месячной нормы осадков

За сутки 50% от февральской нормы осадков выпало в Московской области, в Центральной России — местами до 100%, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

Он уточнил, что на опорной московской метеостанции ВДНХ зафиксировали 4 мм осадков, на Балчуге и в МГУ — 9 мм.

По словам синоптика, в подмосковных Горках Ленинских выпало 12 мм, в районе Серпухова — 14 мм, в Кашире — 19 мм, в Черустях — 20 мм, или 50% от нормы февраля.

Также, как отметил Тишковец, на юге Центральной России, в Черноземье и Поволжье за сутки больше всего осадков выпало в Рязанской области. Так, в Старожилове зарегистрировали 36 мм, что составляет ровно месячную норму.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус предупредил, что циклон балканского происхождения «Вивиан» обрушит на Московский регион до трети месячной нормы осадков, а также метели и сильный ветер.

