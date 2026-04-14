Антипасха в 2026 году: когда будет, что означает, что можно и нельзя делать

Когда будет Антипасха в 2026 году

Антипасха, также известная как Фомино воскресенье, отмечается в первое воскресенье после Пасхи. В 2026 году Пасха выпадает на 12 апреля, а Антипасха будет праздноваться 19 апреля. Этот день имеет особое значение в православной традиции, так как он символизирует продолжение празднования Воскресения Христова.

История и значение Антипасхи

Название «Антипасха» может вводить в заблуждение, так как оно звучит как отрицание Пасхи. Однако на самом деле оно происходит от греческого слова, означающего «вместо» или «напротив Пасхи». Этот праздник является своего рода завершением пасхального цикла и напоминает о воскресении Иисуса Христа и реакции апостола Фомы на это событие.

Антипасха также известна как Фомино воскресенье — в честь апостола Фомы, который не присутствовал при первом явлении воскресшего Христа. Фома был одним из преданных Христу апостолов. Когда его Учителя распяли, Фому это невероятно сильно потрясло — он утратил веру в жизнь и стал искать уединения.

Когда же Иисус Христос воскрес, Фома этому не поверил. «Другие ученики сказали ему: мы видели Господа. Но он сказал им: если не увижу на руках Его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра Его, не поверю». ( От Иоанна 20:25 )

Через неделю после Воскресения Христос пришел к Фоме и сказал ему: «Не будь неверующим, но верующим». Только тогда Фома уверовал в чудесное спасение Христово.

Это событие стало основой для выражения «Фома неверующий», которое используется для описания людей, требующих доказательств.

Традиции и обычаи, связанные с Антипасхой

Фото - © «Уверение Фомы». (Дионисий и мастерская, 1500 год)/Wikipedia.org

В народе Антипасха известна как Красная горка. Существует несколько версий происхождения этого названия. По одной из них, в этот день устраивали помосты, на которые клали крашеные яйца, символизирующие камень, отодвинутый от гроба Христа. По другой версии, название связано с языческими традициями празднования весны на холмах, которые назывались «красными» из-за их красоты и солнечного света.

В этот день традиционно начинались свадебные обряды, так как после Великого поста церковь вновь разрешала венчания. Считалось, что браки, заключенные на Красную горку, будут особенно крепкими.

Вообще же вся неделя, которая следует за Пасхой, называется Фоминой. И в течение нее в храмах проводят праздничные богослужения. Так, вместо утренних и вечерних молитв, которые проводят обычно, поют Часы Святой Пасхи.

Еще одна добрая традиция у верующих людей — всю неделю друг друга приветствовать фразой «Христос Воскресе!».

Что можно и нельзя делать

В Антипасху важно посетить храм для молитвы и причастия. В этот день также принято радоваться и праздновать, но категорически запрещено заниматься гаданиями и проводить обряды, связанные с бесовщиной.

Приметы, связанные с Антипасхой

Существуют и народные приметы, связанные с этим днем. Например, выбрасывать еду считается плохой приметой, а умывание перед иконой сулит благосостояние. Также считается, что ношение одежды красного цвета может привлечь богатство и удачу.