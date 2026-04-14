В Нижнем Новгороде водитель на «Ниссане» улетел в реку, скрываясь от ГАИ

Мужчина, скрываясь от сотрудников ГАИ, улетел в реку в Нижнем Новгороде

В Сормовском районе Нижнего Новгорода водитель «Ниссана» попытался скрыться от сотрудников Госавтоинспекции и улетел в реку. Мужчина отказался проходить медосвидетельствование, сообщает ИА «Время Н» .

Все произошло 11 апреля на улице Хальзовская во время оперативно-профилактической операции «Ночь». Автомобиль «Ниссан» заметили сотрудники ОСР ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области, отметили в пресс-службе регионального управления МВД.

Инспекторы подали водителю сигнал об остановке, однако он попытался скрыться. Началось преследование. В районе поселка Дубравный мужчина 1998 года рождения не справился с управлением, съехал через обочину и оказался в реке.

У водителя зафиксировали резкий запах спиртного и нарушение речи. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения он отказался.

