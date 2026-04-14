После атаки киевского режима на Ленобласть выяснилось, что боевая часть такого БПЛА собирается полностью из американских комплектующих. При этом у подавленных дронов остались неповрежденными боевые нагрузки.

Речь идет об американском кассетном артиллерийском снаряде M864 155-мм калибра. Вместе с ним идет система машинного зрения Skynode S, созданная компанией Auterion, чтобы глушить GPS-сигнал и продолжать полет. Снаряд M864 обладает массой 50 кг и содержит 72 суббоеприпаса. Среди них — 48 кумулятивных M42 и 24 кумулятивно-осколочных M46.

До недавнего времени ВСУ применяли беспилотники FP-1 и «Лютый», оснащенные осколочно-фугасными снарядами. Атака на порт в Ленобласти стала первым применением американских M864 на украинских БПЛА. Снаряды пересекли воздушное пространство прибалтийских стран, чье правительство официально разрешило использование своего неба для нанесения ударов по России.

