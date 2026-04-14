Герои рядом: встреча с участником СВО в Ступине

В общественной приемной местного отделения партии «Единая Россия» состоялась встреча с участником специальной военной операции, в ходе которой обсудили вопросы поддержки военнослужащих и их семей, передает пресс-служба партии.

Глава округа, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских и депутат фракции «Единая Россия» в Мособлдуме Андрей Голубев пообщались с бойцом Николаем. Во встрече также приняли участие заместитель главы Елена Генералова и представители ступинского отделения Ассоциации ветеранов СВО.

В центре внимания — конкретные меры помощи. Николай в ближайшее время вновь отправится на передовую. Во время отпуска он не остается в стороне: активно участвует в жизни округа, проводит «Уроки мужества», поддерживает семьи погибших бойцов, помогает доставлять гуманитарную помощь. Кроме того, он стал инициатором проекта «Герои рядом».

Этот проект будет реализован совместно с депутатом Совета депутатов Иваном Осадчевым и направлен на то, чтобы рассказать о ветеранах СВО, которые живут рядом с нами и продолжают служить обществу.

В ходе встречи Николай был награжден общественной медалью «За преданность делу». Ранее он обратился с просьбой о помощи в приобретении генератора, необходимого на передовой. Этот вопрос был оперативно решен — в завершение встречи бойцу передали дизельный и бензиновый генераторы.

Как отметил Сергей Мужальских, поддержка участников СВО остается одним из ключевых направлений работы.

«Мы находимся в постоянном контакте с нашими бойцами и их семьями, стараемся оперативно реагировать на все обращения и помогать в решении возникающих вопросов», — отметил Сергей Мужальских.

Системная работа в этом направлении ведется при активном участии партии «Единая Россия» — от адресной помощи и гуманитарных миссий до реализации социальных и патриотических проектов.

Отдельное внимание уделяется и поддержке гражданских инициатив. В округе утвержден знак «За гражданскую активность», которым будут отмечать неравнодушных жителей за вклад в помощь участникам СВО.

Такая совместная работа объединяет усилия власти, партии и жителей округа ради одной цели — поддержки наших героев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что помощь семьям участников СВО очень важна, ее нужно оказывать адресно и учитывать индивидуальные потребности людей.

«Чтобы работать там, нужно быть спокойным, что дети, семья здесь защищены, что они обеспечены», — подчеркнул губернатор.