Циклон со снегом обрушился на юг Подмосковья

К полудню активный циклон со снегом обрушился на Московскую и Владимирскую области. Также осадки затронут Орловскую, Калужскую, Тульскую, Тамбовскую и Липецкую области, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в Telegram-канале .

По словам специалиста, зона снегопадов активно расширяется. Также снег ожидается на территории ПФО, в Мордовии и Пензенской области. В Нижегородской области и вовсе идут сильные снегопады.

Почти по всей территории, где бушует циклон, возвращение зимы» сопровождается сильным ветром с порывами до 14 м/с, а на севере ЦФО — до 17 м/с.

Днем 20 апреля в Москве и области ожидается от плюс 5 до плюс 7 градусов. Погода будет облачной, пройдет дождь и мокрый снег.

