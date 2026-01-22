Цифровая ловушка: как гаджеты постепенно превращают нас в наркоманов

Цифровая зависимость начинается незаметно, ведь только 14% россиян не пользуются смартфонами и далеки от цифровой жизни, большинство же погружены в телефон почти весь день, сообщила РИАМО врач, психиатр-нарколог клиники Маршака Валентина Аванесова.

При этом гаджетозависимыми признают себя только 47% людей.

«Первые звоночки — это частая проверка уведомлений, даже во время встречи или работы, скроллинг ленты перед сном, раздражение, если нет доступа к интернету. А потом спутником жизни становится аномофобия — непреодолимое влечение к гаджетам и страх остаться без связи», — сказала Аванесова.

Она подчеркнула, что проблемы начинаются, когда человек отказывается от социальной жизни ради цифрового пространства, так как страдают профессиональные обязанности и отношения с окружающими. Например, человек может проспать встречу, потому что полночи сидел в соцсетях, или постоянно отвлекается на смартфон во время разговора, что сильно раздражает собеседников.

По словам психиатра, зависимый человек не может просто отложить телефон и заняться делами. Он будет постоянно о нем думать, испытывая беспокойство, которое мешает сосредоточиться на текущих задачах.

Специалист отметила, что есть чек-лист по зависимости от смартфона. Для этого следует ответить на ряд вопросов:

1. Вы проверяете телефон сразу после пробуждения?

2. Вы испытываете тревогу, если батарея смартфона разряжена?

3. Вы предпочитаете онлайн-общение живому?

4. Вы не высыпаетесь, потому что долго «сидите в телефоне» перед сном?

5. Вы часто проверяете уведомления на смартфоне, даже если не ждете важное сообщение или находитесь на встрече?

«Если ответили „да“ хотя бы на два вопроса, возможно, стоит устроить себе небольшой цифровой детокс. А если силы воли не хватает, чтобы ограничить доступ, обратитесь к специалистам», — рекомендовала собеседница

Как уточнила Аванесова, реальный мир, освобожденный от постоянного информационного шума, гораздо интереснее, чем кажется. У тех, кто способен пользоваться телефоном только при необходимости, намного больше свободного времени и удовольствий, по сравнению с теми, кто «живет онлайн».

