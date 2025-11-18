Церковь против «звериного ядра»: РПЦ начнет бороться с квадроберами и магами

Русская православная церковь (РПЦ) работает над запретом пропаганды субкультуры квадроберов и рекламы оккультно-магических услуг, заявил председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов в беседе с РБК . По словам Лукьянова, церковь намерена пресекать распространение информации, «пропагандирующей отказ от биологической видовой принадлежности человека».

Священнослужитель пояснил, что хотя речь идет в том числе о квадроберах — людях, идентифицирующих себя как животные и имитирующих их поведение, — потенциальный предмет регулирования значительно шире. В частности, Лукьянов упомянул случаи, когда людей убеждают в наличии у них некоего «звериного ядра».

Иерей привел пример недавнего резонансного преступления: мать, называвшая себя ведьмой и практикующая «трансерфинг реальности», совершила убийство собственного ребенка. Вероятно, он имел в виду резонансное убийство маленького ребенка на востоке Москвы — 16 ноября в Гольяновском пруду нашли рюкзак, в котором была отрубленная голова несовершеннолетнего. В убийстве подозревается мать мальчика, которая страдает шизофренией.

«Мы считаем, что эти вещи, особенно в сочетании с пагубными пристрастиями вроде наркомании, могут провоцировать социальную напряженность в обществе, создавать серьезные проблемы и требуют государственного регулирования и, прежде всего, запрета рекламы оккультно-магических услуг», — пояснил иерей.

