В Балашихе мать, которую подозревают в убийстве собственного сына, призналась в совершении преступления. Установлено, что женщина страдает шизофренией. По мнению психиатра Марии Касперович, проявления болезни могли усилиться под воздействием определенных факторов и вместо сына в момент убийства женщина могла видеть нечто иное, сообщает «Царьград» .

Психиатр Касперович допустила, что диагноз «шизофрения» мог быть установлен уже после того, как ребенок оказался под опекой матери.

По словам врача, параноидальная шизофрения — серьезное заболевание, требующее лечения. Если пациенту с таким диагнозом проводится адекватная терапия и он принимает все назначенные лекарства, то острые приступы и обострения обычно не происходят или их выраженность значительно снижается.

В связи с этим она предполагает, что преступление могло быть совершено в состоянии помрачения рассудка в рамках бредового или галлюцинаторного эпизода. Женщина могла видеть вместо ребенка нечто иное либо, осознавая, что перед ней ее сын, испытывать галлюцинации, например, слышать голоса или чувствовать, что он читает ее мысли. Психиатр подчеркнула, что при надлежащем лечении таких острых состояний быть не должно.

Касаясь увлечения подозреваемой «трансерфингом реальности», Мария Касперович отметила, что подобные идеи активно продвигаются различными блогерами, такими как «королева марафонов» Елена Блиновская. Суть этой практики заключается в том, что постоянное повторение позитивных установок, например, о деньгах, якобы приводит к их появлению.

Касперович поделилась случаем из практики, когда пациентка, увлеченная подобными техниками, не достигла желаемого материального благополучия, но столкнулась с обострением имеющихся заболеваний. Она отметила, что психически больные люди особенно восприимчивы к подобным историям.

Психиатр подчеркнула, что самым опасным фактором являются наркотики, особенно новые синтетические вещества. Они могут вызывать симптомы, схожие с шизофренией, даже у здоровых людей, а у больных — усиливают симптоматику многократно. Эксперт считает, что именно сочетание эзотерики и наркотиков могло привести женщину к совершению преступления.

Жестокое убийство

Ранее в Гольяновском пруду рабочие нашли фиолетовый рюкзак с головой мальчика. После этого работу начали правоохранительные органы, которые в итоге нашли обезглавленное тело ребенка в квартире, где он жил с матерью. У женщины также есть старшая дочь, которая после развода родителей осталась жить с отцом.

В самом начале расследования была версия о том, что мальчика мог убить отчим. Однако в дальнейшем эта информация не подтвердилась.

