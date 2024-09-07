Цены на iPhone 16 в России составят минимум 400 тыс рублей за топ-комплектации

В первые дни продаж нового iPhone 16 цена за Pro Max в топовой комплектации составит не менее 400 тыс. рублей. Презентация Apple состоится 9 сентября, сообщает Mash .

Перекупы уже принимать предзаказы. Продажи нового «яблочного» смартфона стартуют 20 сентября, а в России он может появиться уже с 22. При этом для предзаказа новой модели необходимо внести 100% предоплаты.

По информации нескольких крупных игроков рынка, цена iPhone 16 на 128Gb составит 149,9 тыс. рублей, iPhone 16 Pro 256Gb — 199,9 тыс. рублей, iPhone 16 Pro Max 256Gb — 229,9 тыс. рублей, а iPhone 16 Pro Max на 2 Тб — 399,9 тыс. рублей.

При этом некоторые перекупы обещают цены ниже на 50 тыс. рублей — этом речь идет о покупке до презентации. После 9 сентября смартфоны станут дороже.

Ранее российский кабмин утвердил список приложений, которые обязательно должны быть установлены на всех новых устройствах, продающихся в стране, начиная с 2025 года.