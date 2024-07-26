Правительство РФ: на каждом новом смартфоне должны устанавливать 19 программ

Российский кабмин утвердил список приложений, которые обязательно должны быть установлены на всех новых устройствах, продающихся в стране, начиная с 2025 года, сообщает пресс-служба правительства.

Требование в первую очередь коснется всех видов мобильных устройств — не только смартфонов, но и планшетов. Так, на гаджетах должны быть предустановлены: «Госуслуги», отечественный поисковик, навигатор, соцсети, платежная система «Мир», магазин программ RuStore, почта и другие программы.

Кроме того, новые правила коснутся компьютеров и моноблоков, которые завозятся в Россию. На этих устройствах должны быть предустановлены антивирус, браузер и программное обеспечение для работы в офисе.

На «умных» телевизорах должны быть 18 приложений. Среди них популярные отечественные видеосервисы, программы, с помощью которых можно пользоваться интернетом и соцсетями.

Закон, обязывающий компании предустанавливать отечественные приложения на продаваемые в стране устройства, вступил в силу в апреле 2021 года. Список программ формирует министерство цифрового развития.

Ранее сенатор Артем Шейкин заявил о том, что в России нужно запретить продавать iPhone и другие товары от компании Apple, так как на них нельзя скачивать программы из отечественного магазина приложения RuStore.