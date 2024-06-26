Сенатор Шейкин хочет запретить продажу iPhone в России

сегодня в 11:02

Продукцию Apple без доступа в RuStore могут запретить к продаже в России

Сенатор Артем Шейкин заявил о необходимости запретить в России продажу iPhone и другой продукции Apple, у которой нет возможности скачивать приложения на устройства через RuStore, сообщает РИА Новости .

Депутаты и сенаторы 24 июня внесли в Госдуму проект о запрете дискриминации приложений российских разработчиков. В первую очередь под новый закон попадет вся продукция компании Apple.

«Считаю, что зарубежная компания должна будет следовать требованиям закона, в противном случае необходимо будет ограничивать продажу устройств компании Apple», — сказал Шейкин.

В пояснительной записке к проекту говорится, что ряд производителей электронной техники по-прежнему запрещает устанавливать в свои гаджеты приложения российских разработчиков. Депутаты намерены новым законом защитить RuStore.