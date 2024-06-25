Депутаты Госдумы защитят RuStore

сегодня в 04:50

В Госдуму от всех пяти фракций поступила законодательная инициатива о запрете ограничений на установку и использование единого магазина приложений RuStore, пишет RT.

Издание ссылается на текст документа, который размещён на сайте нижней палаты парламента.

Законопроект устанавливает норму установки RuStore при продаже смартфонов, а также осуществления платежей через этот сервис приложений.

Отмечается, что закон может вступить в силу 1 сентября 2025 года.