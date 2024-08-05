сегодня в 11:50

Центр развития карьеры помогает привлекать учителей на работу в Подмосковье

Центр развития карьеры работает в структуре министерства образования Подмосковья. Его сотрудники связываются с педагогами, которые хотят работать в регионе, сообщил первый зампред правительства Московской области Илья Бронштейн.

«Он (центр – ред.) активно взаимодействует с окружными управлениями образования, со школами. С 1 января более 25 тыс. резюме просмотрели коллеги, контактировали с заинтересованными педагогами», — отметил он на совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

По словам Бронштейна, сейчас в существующих школах области подписали 2118 офферов, без учета новых школ.

В Подмосковье продолжают поддерживать учителей.

Ранее губернатор подчеркнул, что важно обеспечить безопасность учебного года в Московской области. Все необходимые мероприятия должны быть проведены вовремя.