Андрей Воробьев: важно обеспечить безопасность учебного года в Подмосковье

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно обеспечить безопасность учебного года в Московской области. Все необходимые мероприятия должны быть проведены вовремя.

«В начале августа впервые коснемся темы подготовки к учебному году, всего, что связано не только со строительной готовностью, наполнением, но и безусловно с безопасностью. Сразу хочу сказать, что вопросы, которые сегодня мои коллеги вынесли на обсуждение, также были нами подробно затронуты на совместном совещании с правоохранительным блоком», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

Ранее губернатор провел встречу с руководством правоохранительного блока региона, во время которой обсудил миграционную политику и вопросы в сфере торговли.

«Август пролетит очень быстро, сейчас мы — в преддверии старта нового учебного года. Ежегодно готовимся к нему в части обеспечения безопасности, поэтому все необходимые мероприятия должны быть реализованы вовремя», — заявил губернатор.