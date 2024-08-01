Андрей Воробьев обсудил с правоохранителями миграционную политику Подмосковья

Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел встречу с руководством правоохранительного блока региона, во время которой обсудил миграционную политику и вопросы в сфере торговли, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Воробьев отметил, что Московская область очень большая и постоянно развивается. Летом здесь находится большое количество отдыхающих. Большая нагрузка ощущается в системе здравоохранения. Глава региона подчеркнул, что также важно поддерживать чистоту, обеспечивать порядок и безопасность.

«Сегодня предлагаю обсудить темы, связанные с миграционной политикой, обеспечением безопасности, а также с регулированием, которое предусмотрено в федеральном законодательстве в сфере розничной торговли. Август пролетит очень быстро, сейчас мы — в преддверии старта нового учебного года. Ежегодно готовимся к нему в части обеспечения безопасности, поэтому все необходимые мероприятия должны быть реализованы вовремя», — заявил губернатор.

Выработанные на встрече с правоохранителями предложения могут учесть во время подготовки поправок в миграционное законодательство. Например, в Подмосковье вступило в силу новое требование: теперь склады, на которые берут на работу мигрантов, должны строиться вместе с общежитиями. С этого года прием заявлений по вопросам гражданства проходит только в двух миграционных центрах — «Одинцово» и «Подольск».

Обсуждались и нелегальные места торговли вдоль вылетных магистралей и на улицах. Воробьев поручил демонтировать их или привести в надлежащий вид. При этом глава региона понадеялся, что собственники пойдут на встречу в этом вопросе.

В Подмосковье помогает выявлять нарушителей искусственный интеллект, также сотрудники правоохранительных органов часто проводят рейды. На данный момент существует около 880 объектов торговли, которые нужно привести в порядок. Мероприятия завершат до наступления зимы.