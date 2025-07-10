Мишка-сладкоежка разнес и обворовал палаточный лагерь в Иркутской области

Медведь-сладкоежка разнес палаточный лагерь в Прибайкальском нацпарке и съел сладости, принадлежавшие отдыхающим. Также он украл сумку с документами, сообщает Baza .

Инцидент произошел на мысе Соболев в Иркутской области днем 9 июля. В момент атаки зверя, там отдыхали десятки человек.

Медведь начал бродить по палаткам и искать еду. Он съел сгущенку, конфеты, сахар и тушенку. Затем ушел из палаточного лагеря.

Также медведь унес с собой сумку с документами одного из отдыхающих. Предмет он выкинул неподалеку от места отдыха.

Большая Байкальская тропа, где произошло нападение медведя, закрыта. Работник «Заповедного Прибайкалья» рассказал, что животные обычно избегают людей.